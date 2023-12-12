تراند اليوم : بالفيديو.. خبير "اقتصادي" يكشف الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.. ويصف الأخيرة ب "الظالمة"

صحيفة الخليج 365: قال الخبير الاقتصادي حمد الماجدي إن ضريبة الدخل أكثر عدلا من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح خلال لقاء له مع برنامج "ثمانية" :" ضريبة الدخل تكون بنظام الشرائح، فإذا كان الدخل من صفر إلى 20 ألف ريال أو درهم، لا تدفع أي شيء، وإذا كان الدخل من 20 إلى 40 ألف ريال يتم دفع 5%، ومن 40 ألف إلى أكثر تدفع 15%، وأكثر من 100 ألف تدفع 50%".

وتابع:" ضريبة الدخل أكثر عدلا من ضريبة القيمة المضافة، لأنها أكثر ضريبة ظالمة". وأكمل:" أنت وأنا نروح الجمعية، أنا دخلي 50 ألف في السنة وأنت دخلك 10مليون في السنة، مشترياتنا ب 500 درهم، أنا أدفع 5%، وأنت تدفع 5% من يدفع أكثر من إجمالي دخله، أنا قاعد أدفع أكثر، وأنت بالنسبة لك ما حسيت فيها".