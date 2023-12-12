تراند اليوم : شاهد.. ردة فعل فتاة بعدما قال لها شقيقها الصغير "كريستيانو عمك وعم الجميع وعم المطعم كله"

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ردة فعل فتاة بعدما قال لها شقيقها الصغير " كريستيانو عمك " .

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تصور مقطع فيديو أثناء تناولها الطعام برفقة عائلتها داخل أحد المطاعم .

وأبانت لقطات من الفيديو وشقيقها الصغير يتحدث معها قائلا " كريستيانو عمي .. وعم الجميع .. وعم المطعم كله " ، وظلت الفتاة تخبره " مين علمك الكلام هذا .. استحي قاعدين نصور ".. فلم يستمع لها شقيقها وقال " كريستيانو عمك " ، لتصرخ فيه شقيقته وتركت الطعام وقامت للحاق به .