شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يشدد على زيادة الانتباه وإعداد الخطط المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسهم المركز الوطني للأرصاد بدوره في تعزيز إدارة المخاطر من خلال القدرات والممكنات الأرصادية.

وفي خضم دوره المهم، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المؤشرات المناخية ترفع من معدلات الخطر.

المؤشرات المناخية

أيضا شدد على أن المؤشرات المناخية تستدعي زيادة الانتباه وإعداد الخطط المستقبلية للتعامل مع الأزمات والكوارث ورفع الجاهزية.

وفي مؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ بمدينة الرياض، استعرض "غلام" إحصائات البيانات الدقيقة لأهم الأنظمة والمنصات التي يعمل عليها المركز.

وبين أن من أهم هذه الأنظمة والمنصات، التوقعات المناخية المحتملة، وأنظمة النمذجة العددية، وأداء نموذج الطقس السعودي.

تأثيرات التغيرات المناخية

الدكتور أيمن غلام نوه أيضا بالخدمات التي يقدمها المركز عن دراسات تأثيرات التيارات الهوائية على المباني متعددة الأدوار بالمناطق الحرجة، وتأثيرات التغيرات المناخية وعلاقة ظاهرة "النينو" بمناخ المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد نظم معرضاً مصاحباً لمؤتمر إدارة المخاطر والطوارئ لإبراز القدرات والممكنات الأرصادية في الحفاظ على الأرواح وسلامة الممتلكات.

وذلك من خلال التنبؤ بالظواهر الجوية الشديدة للحد من آثار المخاطر والكوارث واستعراض الأنظمة المختلفة والمراكز الإقليمية والنظام الآلي للإنذار المبكر، والنماذج العددية وآلية إرسال التقارير للجهات المعنية وشرائح المجتمع المستفيدة.