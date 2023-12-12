شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الدراسة الحضورية غداً بـ عدد من مناطق بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت إدارات التعليم بمحافظتي العُلا والمدينة المنورة اليوم الاثنين تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الثلاثاء، في مدارسها.

وأشارت إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي”، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

كما أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وتحويلها -عن بُعد-، مشيرة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

من جهتها، أعلنت الجامعة الإسلامية عن تعليق الدراسة الحضورية لطلبة الجامعة ليوم الغد، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات, مضيفة أن الدراسة ستكون مُستمرة عن بُعد وذلك عبر “البلاك بورد”.

وجاء ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.