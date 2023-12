شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثلاثاء.. تعليق الدراسة الحضورية في عدد من الكليات والإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة اليوم الثلاثاء، لتكون عن بُعد.

يأتي ذلك حرصًا على سلامة الطلاب، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

مدارس جدة ورابغ وخليص

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدارسة الحضورية اليوم بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون "عن بُعد" عبر منصة مدرستي، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

تعليم مكة المكرمة

وأعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية الصباحية والمسائية اليوم في جميع مدارس التعليم.

وأوضحت أنه بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار، فقد تقرر تعليق الدراسة بمدارس مكة المكرمة والجموم والكامل وبحرة، على أن تكون الدراسة "عن بُعد" عبر "منصة مدرستي".

محافظتا ينبع والعيص

أعلنت إدارة التعليم في ينبع تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس تعليم ينبع والعيص والقطاعات التابعة لها، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.

وأوضحت أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة والطالبات في مدارس محافظة ينبع والقطاعات التابعة لها، ومدارس مكتب تعليم العيص، ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

محافظة العلا

أعلنت إدارة تعليم محافظة العلا تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي"، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس والمكاتب.

جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء في الجامعة وتحويلها "عن بُعد"، بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة.

ونوهت الجامعة بأن القرار يشمل جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات.

منشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة

أعلن التدريب التقني والمهني في منطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء، في جميع منشآت التدريب بمنطقة المدينة المنورة ومحافظاتها، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح تقني المدينة أن الدراسة ستكون عن بًعد عبر منصة "البلاك بورد".