تراند اليوم : جماعة الحوثي تشن هجوماً إرهابياً على سفينة شحن واشتعال النيران فيها قرب باب المندب

صحيفة الخليج 365: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية التابعة للبحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغا يفيد بوقوع هجوم استهدف سفينة قرب باب المندب قبالة سواحل اليمن وأن النار اشتعلت بها.

وأضافت الهيئة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن السلطات تحقق في الهجوم الذي وقع بالبحر الأحمر وأن جميع أفراد طاقم السفينة بخير، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

ولم تكشف الهيئة عن جنسية السفينة التي استهدفت لكنها دعت كافة السفن بالمنطقة إلى توخي الحذر وإبلاغها في حالة رصد أي نشاط مريب.

الجدير بالذكر أن جماعة الحوثي أعلنت يوم السبت أنها ستمنع كافة السفن المتجهة لإسرائيل من أي جنسية من المرور إذا لم يدخل قطاع غزة ما يحتاجه من الغذاء والدواء، محذرة من أن هذه السفن "ستصبح هدفا مشروعا" لها إذا لم يتحقق ذلك.