تراند اليوم : شاهد.. استيلاء القوات الإسرائيلية على مركبة وحمار في الضفة الغربية

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو استيلاء القوات الإسرائيلية على مركبة وحمار بمدينة يطا بالضفة الغربية.
وأظهر الفيديو جنود إسرائيليين يسحبون الحمار ويقود أحدهم المركبة.
وقال موثق المقطع :"آخر ما طلع معهم أخذوا الجحش".
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو استيلاء القوات الإسرائيلية على مركبة وحمار بمدينة يطا بالضفة الغربية.
وأظهر الفيديو جنود إسرائيليين يسحبون الحمار ويقود أحدهم المركبة.
وقال موثق المقطع :"آخر ما طلع معهم أخذوا الجحش".
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