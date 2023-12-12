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تراند اليوم : شاهد.. استيلاء القوات الإسرائيلية على مركبة وحمار في الضفة الغربية

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو استيلاء القوات الإسرائيلية على مركبة وحمار بمدينة يطا بالضفة الغربية.

وأظهر الفيديو جنود إسرائيليين يسحبون الحمار ويقود أحدهم المركبة.

وقال موثق المقطع :"آخر ما طلع معهم أخذوا الجحش".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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