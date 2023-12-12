هل يجوز للزوج والزوجة تحديد عدد الابناء قبل الزواج؟ الشيخ الشبل يجيب بالتفصيل

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أجاب الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل على سؤال حول جواز اتفاق الزوج والزوجة على إنجاب عدد معين من الأطفال. أكد الشبل أنه يجوز للأسرة تحديد إنجابهم على أربعة أبناء، مشيرًا إلى أن ذلك يعد جائزًا ولكن يتجنب الوقوع في التكلف أو التكبر.
هل يجوز للزوج والزوجة تحديد عدد الابناء قبل الزواج
وأوضح الشبل أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حثنا على تكثير الأمة، مُشيرًا إلى أهمية تشجيع النبي صلى الله عليه وسلم على الإنجاب وتكاثر الأمة.
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