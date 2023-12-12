كم مصاريف الجامعة البريطانية في مصر 2024؟ وهل تدفع بالجنيه المصر أم الجنيه الاسترليني؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خريطة الاحياء الجديدة التي عليها هدد في مكة المكرمة وسعر التعويضات لكل متر وطريقة حساب التعويضات في هدد مكة 1445 يرغب الطلاب في الحصول على معلومات حول تكاليف الدراسة في الجامعة البريطانية بمصر، إضافة إلى متطلبات التقديم. تُعتبر الجامعة البريطانية من بين أبرز الجامعات الخاصة في مصر، حيث تضم فريقًا متميزًا من أعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرات اللازمة. تأسست الجامعة رسميًا في عام 2006، وقد حددت تكاليف الدراسة لجميع الكليات والتخصصات للعام الدراسي 2023/2024. سنلقي نظرة على هذه التكاليف من خلال النقاط التالية: مصاريف الجامعة البريطانية كلية الهندسة: 198 ألف جنيه مصري.

كلية طب الأسنان: 233 ألف جنيه.

كلية القانون: 133 ألف جنيه.

كلية التمريض: 63 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 173 ألف جنيه.

كلية الفنون والتصميم: 188 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال: 158 ألف جنيه.

كلية هندسة الطاقة والبيئة المتجددة: 173 ألف جنيه.

كليات الآداب:

علم النفس: 143 ألف جنيه.

اللغة الإنجليزية: 113 ألف جنيه.

اللغة الصينية: 73 ألف جنيه.

صيدلة قسم فارم دي: 163 ألف جنيه.

صيدلة قسم فارم دي الإكلينيكية: 173 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال: 158 ألف جنيه.

إدارة الأعمال: 198 ألف جنيه. متطلبات التقديم في الجامعة البريطانية تتضمن: إثبات حصول الطالب على الشهادة الإعدادية في مصر أو دراسته في مصر لمدة لا تقل عن 12 عامًا.

اجتياز امتحانات اللغة العربية والدين في المرحلة الثانوية العامة.

إتقان اللغة الإنجليزية بحيث يمكن تقديم اختبار أو شهادة IELTS أو TOEFL. الأوراق المطلوبة للتقديم تتضمن: صورة من البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد الأصلية.

دفع رسوم الطلب.

فحص طبي للطلاب غير المصريين.

استمارات جند للطلاب الذكور.

نموذج طلب التقديم للجامعة.

6 صور شخصية.

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