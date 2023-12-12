شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفيديو الكامل للسيدة ذات الرجل المقطوعة التي نشرت الرعب في الشيخ زايد والداخلية المصرية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة
تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيدة في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة وهي تتحرك بقدم واحدة، مما أثار حالة من الجدل والقلق بين السكان في المنطقة.
الفيديو الكامل للسيدة ذات الرجل المقطوعة
يُظهر الفيديو سيدة بمظهر غير مرتب وملابس بسيطة وهي تركض عند مدخل أحد العقارات السكنية.عبر المغردون عن تفاعلهم مع الفيديو، حيث قاموا بتسمية السيدة المجهولة بلقب “سفاحة الشيخ زايد”، وادعوا أنها اعتدت على المواطنين، مسببة إصابة عدد من الأطفال.
ومع ذلك، نفت وزارة الداخلية المصرية هذه المزاعم في بيان رسمي، مشيرة إلى أنه بعد التحقق، تبين أن السيدة المجهولة لم تتسبب في أي إصابات لأي شخص.أكدت الوزارة أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية وكانت تتعرض للمضايقات من قبل بعض الأطفال في المنطقة.
نفت الداخلية أيضاً الروايات التي تم تداولها عبر مقطع صوتي حول اعتداء السيدة على أطفال ودخول بعض الحالات للمستشفيات في المنطقة. تُجري الوزارة تحقيقات شاملة حول الواقعة وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يروج لأخبار كاذبة.
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