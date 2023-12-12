تراند اليوم : أخصائي تغذية يكشف ما سيحدث لجسمك عند تناول عصير البنجر لمدة شهر

صحيفة الخليج 365: كشف أخصائي التغذية العلاجية المصري الدكتور أسامة صلاح، ما سيحدث لجسمك عند تناول عصير البنجر لمدة شهر.

وقال صلاح، إن البنجر من الخضروات الرائعة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية مثل النترات، والبوتاسيوم، وفيتامين سي، والحديد، وفق "مصراوي".

وحول الفوائد الصحية للبنجر:

1-تنظيم ضغط الدم:يعمل تناول كوب من عصير البنجر لمدة شهر على تنظيم حركة الضغط وارتخاء الأوعية الدموية، وتنظيم ضربات القلب: البنجر من الخضروات الغنية بالألياف والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أنه عصير البنجر مشروب جيد للرياضين ويساعد على تحسين كفاءة الأكسجين في الجسم، لأنه يحتوي على النترات.

2-حماية خلايا المخ: يساعد تناول كوب من عصير البنجر لمدة شهر على حماية خلايا المخ من التلف، عن طريق تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، والحماية من السرطان: يساعد تناول كوب من البنجر بشكل دوري ومستمر على حماية خلايا الجسم من أي مرض مثل السرطان لأنه غني بمضادات الأكسدة.

3-حماية الجسم من الأنيميا.

4- إمداد الجسم بالطاقة.

5-زيادة الأكسجين بالجسم.

6--تعزيز صحة الجهاز المناعي.

7-تقليل التوتر.

8-تنشيط الدورة الدموية بالجسم.