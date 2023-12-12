تراند اليوم : بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو.. ويعلق: إسرائيل في "موقف صعب"

صحيفة الخليج 365- وكالات: ألمح الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الإثنين إلى وجود خلافات في العلاقة بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن إسرائيل في "موقف صعب".

وتناول بايدن، خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.

وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي (اسم يشتهر به نتنياهو)، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله".

وأضاف بايدن بأن إسرائيل في "موقف صعب ولدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية.

ولم يوضح ما هي الخلافات المتبقية بينهما، غير أنها شملت في الأسابيع الأخيرة قضايا منها الحرب الحالية ضد حماس ومعاملة الفلسطينيين.