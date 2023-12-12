نظافة لمعالجة التشوه البصري

وأكدت الأمانة حرصها على المشاركة في مثل هذه المبادرات التوعوية، لتوعية المجتمع بأهمية النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة لينعم بها الجميع، وتمنع كافة الممارسات التي تضر بالبيئة وتسبب تشوها بصريا في الشوارع والطرق، لمعالجة مظاهر التشوه البصري، والمظاهر السلبية وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.
وضمن مبادراتها وبرامجها الإنسانية الخاصة برجال النظافة وغيرهم من العمالة، قامت بلدية غرب الدمام بتوزيع 300 حقيبة شتوية لحمايتهم من الظروف المناخية في فصل الشتاء، وتسهيل عملهم وإشعارهم بالإحساس بهم والوقوف بجوارهم لوجودهم في الشوارع بأجواء مناخية مختلفة.
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