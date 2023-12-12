شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أنواع من الأطعمة يمكن تناولها رغم انتهاء فترة صلاحيتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت تقارير عن 8 أنواع من الأطعمة التي يمكن تناولها رغم انتهاء فترة صلاحيتها.

1- البيض

عادة ما تكون كرتونة البيض آمنة للأكل لأسابيع بعد تاريخ الطباعة.

وبالطبع، كلما ابتعدت عن التاريخ، قلت طزاجة البيض، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا يمكنك أكله.

2- الحليب

لا بأس من استهلاك معظم أنواع الحليب لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد التاريخ المدون على الكرتون.

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على نوع الحليب الذي تشتريه، وبشكل عام، كلما زادت نسبة الدهون قلت مدة بقائه.

3- اللحوم والدواجن والأسماك النيئة

ستبقى اللحوم والدواجن النيئة في الثلاجة لبضعة أيام فقط، لكن تخزينها في المجمد طريقة رائعة لإطالة عمرها.

ويمكنك الاحتفاظ بديك رومي مجمدا، على سبيل المثال، لأكثر من عام، ومع ذلك، فإن اللحوم المفرومة المجمدة تدوم لمدة تصل إلى أربعة أشهر فقط في مُجمِّد الثلاجة.

4- المعكرونة

ستكون المعكرونة الجافة في خزانتك على ما يرام لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

ولكن إذا كنت من محبي المعكرونة الطازجة، فيجب ألا تتناولها إلا لمدة تصل إلى خمسة أيام بعد التاريخ المدون على العبوة.

5- الجبنة

تناول الكثير من الجبن الصلب بعد فترة طويلة من تاريخ انتهاء صلاحيته حتى إذا نما العفن في الجبن، يمكنك عادة كشطه وسيظل بإمكانك تناوله.

6- الخضار والفواكه المعبأة في أكياس

قد تبدو السلطة المعبأة في أكياس رديئة بعض الشيء بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، ولكن إذا لم يمض وقت طويل جدا، فيمكن حفظها عادة عن طريق غمرها في الماء المثلج لبضع دقائق.

وعندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضروات المجمدة، فعادة ما تكون صالحة لمدة تصل إلى 10 أشهر بعد التاريخ المطبوع.

7- الطعام المعلب

يمكن أن تستمر الكثير من الأطعمة المعلبة لمدة تصل إلى عامين بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وخاصة الحساء والخضروات.

ويمكن أن تستمر بعض الأطعمة المعلبة، مثل اللحم المعلب، لمدة تصل إلى خمس سنوات. ولكن لن تستمرّ الطماطم المعلبة والأناناس لمثل هذه المدة بسبب مستويات حموضتها العالية.

8- مكونات جافة

تناول الملح والفلفل والدقيق وصودا الخبز والسكر لفترة طويلة، وذلك بسبب قلة الرطوبة.

ومع ذلك، إذا كانت المكونات الجافة لديك تنبعث منها رائحة غريبة، فقد يشير ذلك إلى تفشي الآفات.