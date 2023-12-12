شكرا لمتابعة خبر عن محامٍ: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه ان يحل بديلًا عن القاضي والمحامي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المحامي خالد أبو الراشد أنه من المستحيل أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظيفتين مهمتين كالمحامي والقاضي، وأنه مجرد وسيلة مساعدة.

وأوضح أبو الراشد أنه من غير المقبول رفض الاستعانة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه وجوده في حياتنا بات فرضًا على الجميع وعلينا مواكبته.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت على إدخال الذكاء الاصطناعي في محاولة التنبؤ بالأحكام الضائية، عن طريق إدخال بيانات القضيه ومعطياتها، وكل ما يتعلق بها، والخروج ببعض النتائج، ثم إعادة النظر فيها.

يذكر أن تدخل الذكاء الاصطناعي في القضايا كان بنسبة 85% لهذا العام 2023، في محاولة لىفع النسبة مستقبلًا، وبوتيرة سريعة.