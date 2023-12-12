شكرا لمتابعة خبر عن عقوبة تنتظر مواطنين لتسببهما في وفاة شخص بعد تصادمهما عمدا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المحامي محمد البيز عن العقوبة المتوقعة على المواطنين لتسببهما في وفاة شخص بسبب تصادمهما عمدا.

وقال أن العقوبة المتوقعة تشمل السجن بما لايزيد عن 4 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 200 ألف ريال، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “العربية”.

يذكر أن النيابة العامة وجهت توجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً فيما بينهما، مضيفة أن إجراءات التحقيق أسفرت عن قيام المتهمَين بالقيادة بسرعة عالية تخل بالسلامة العامة، وانحراف أحدهما على الآخر عمداً إثر خلافات سابقة، وصدم كل منهما الآخر بقصد إلحاق الضرر مما تسبب في انحراف إحدى المركبتَين عن مسارها وارتطامها بعامود إنارة كهرباء؛ الذي أدّى إلى وفاة أحد الركاب والتسبب بإصابة الآخرين.