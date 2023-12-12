شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط الحصول على منحة علاجية خارج الامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كود الطوارئ للمستشفيات السعودية 2024

أعلنت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات عن وجود شرطين للمواطنين الراغبين في الحصول على العلاج في الخارج. الشرط الأول هو عدم توفر العلاج الطبي داخل الدولة، والشرط الثاني هو وقوع حالة طارئة أثناء تواجدهم خارج الدولة. وأوضحت الحكومة أن خدمة العلاج بالخارج تقدم من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي.

شروط الحصول على منحة علاجية خارج الامارات

تشير التفاصيل إلى أنه في حالة عدم توفر العلاج الطبي للمواطنين داخل الدولة، توفر حكومة الإمارات، من خلال جهاتها الصحية، خدمة العلاج في الخارج. ونصحت المواطنين الراغبين في السفر لتلقي العلاج بالخارج بالتواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستعلام عن البلد الذي يتوفر فيه العلاج المطلوب.

وبعد اختيار البلد، يمكن للمواطنين الاتصال بالبعثة الدبلوماسية لهذا البلد في دولة الإمارات للحصول على معلومات إضافية حول المؤسسات الطبية المعتمدة. وبعد الوصول إلى البلد المختار، يُنصح المواطنون بالبقاء على اتصال مع بعثة دولة الإمارات هناك من خلال خدمة “تواجدي”.

يتم تقديم طلبات العلاج بالخارج عبر التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للوزارة. يبلغ مدة إتمام خدمة العلاج بالخارج في الوزارة خمسة أيام عمل، وتشمل الشروط عدم توافر العلاج المناسب داخل الدولة أو وقوع حالة طارئة أثناء تواجد المواطن خارج الدولة.

تشدد الحكومة على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، مع التأكيد على أنها تعمل على تطوير وتنظيم القطاع الصحي في الدولة.