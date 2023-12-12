شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طقس السعودية يحذر من موجة عواصف وضباب يضرب هذه المناطق في المملكة خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد في مناطق المملكة. وتوقع المركز أن تكون السماء -بإرادة الله- غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة ترافقها الرياح النشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير، مع إمكانية تشكل الضباب على أجزاء من تلك المناطق، بالإضافة إلى أجزاء من المناطق الشرقية والحدود الشمالية والجوف.

طقس السعودية يحذر من موجة عواصف

أوضحت التقارير اليومية للأرصاد أن سرعة الرياح السطحية وحالة البحر والموج في البحر الأحمر تكون على النحو التالي:

رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، ويمكن أن يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ويمكن أن يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 33 درجة مئوية، فيما تبلغ درجة الحرارة في المدينة المنورة 29 درجة مئوية وتبقى في الرياض حدود 26 درجة مئوية. أما في المناطق الجنوبية، فتستمر السودة بتسجيل أقل درجات حرارة بالمملكة بحوالي 5 درجات مئوية. يتوقع أن تكون أعلى نسب الرطوبة في الدمام وأبها والباحة وعرعر وسكاكا، إضافة إلى طريف والطائف وينبع والقريات والسودة.