تفاصيل الجريمة التي هزت مصر لمهندس قتل والديه وشقيقه وصديقه بدم بارد

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في جريمة صادمة هزت مصر، ارتكب مهندس مصري جريمة قتل راح ضحيتها والده ووالدته وشقيقه وصديق شقيقه، حيث دفن جثثهم في حفرة أسمنتية بالجراج، نتيجة لخلافات حادة حول قضية الميراث.
الجريمة التي هزت مصر
تلقت الأجهزة الأمنية المصرية بلاغًا حول إطلاق نار في منطقة دار السلام بالقاهرة. عندما وصلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، اكتشفوا أن المهندس “محمد.أ” قد أطلق النار على والده ووالدته وشقيقه وصديق شقيقه، مما أسفر عن وفاتهم جميعًا.
تمكنت السلطات الأمنية من اعتقال المتهم فورًا وتقديمه للتحقيق. وفي إطار التحقيقات، كشفت المعلومات أن المتهم كان يعاني من خلافات عائلية مستمرة حول قضية الميراث، وتصاعدت هذه الخلافات إلى أن وصلت إلى ذروتها، متسببة في وقوع هذه الجريمة البشعة.
تم احتجاز المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تجري الجهات الأمنية التحقيق اللازم للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل البشع.
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