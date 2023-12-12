شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فاتورة مياه لشهر واحد تصيب امرأة بسكتة قلبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كود الطوارئ للمستشفيات السعودية 2024

تم نقل امرأة إيطالية تبلغ من العمر 88 عامًا إلى المستشفى في حالة حرجة بسبب فاتورة استهلاك المياه الشهرية الخاصة بمنزلها. وفقًا لموقع “Quotidiano.net” الإيطالي، تلقت المرأة فاتورة تجاوزت 15 ألف يورو من مجموعة “إيرين”، تخص الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2023.

فاتورة مياه لشهر واحد تصيب امرأة بسكتة قلبية

دون علم المرأة بالمبلغ، دفعت مؤسسة الائتمان الخاصة بها نصفه للشركة الموردة، وعندما اكتشفت الأمور، أصيبت بسكتة دماغية. توجه شقيقها إلى مكتب “إيرين” في كامبوروسو للإبلاغ عن الواقعة، وتأكد من أن المعلومات المسجلة لا تتطابق مع الفاتورة. ردت الشركة المبلغ المدفوع للمرأة وحظرت دفعة الدفعة الثانية.

أفادت “إيرين” في بيان بأن الفاتورة التي تجاوزت 15 ألف يورو غير صحيحة، حيث تم احتسابها على أساس قراءة غير صحيحة للصورة. وأشارت الشركة إلى أن قراءة صور العداد أظهرت أنها تعود إلى شخص آخر، وتم إلغاء الفاتورة غير الصحيحة وإصدار فاتورة جديدة بمبلغ إجمالي قدره 55 يورو، مع التأكيد على تعويض المرأة عن المبلغ الزائد الذي دُفع غير المستحق.