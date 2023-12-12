سحب ركامية تؤثر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة تشمل منطقة تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تُظهر أحدث صور الأقمار الاصطناعية في مركز "طقس العرب"، سحبًا ركامية تؤثر على أجزاء من شمال وشمال غرب المملكة، تشمل منطقة تبوك في هذه الأثناء، مرفقة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث الرعد وتساقط البرد في بعض المناطق.

يذكر أن أجزاء من المنطقة الشمالية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي؛ حيث من المتوقع -بمشيئة الله- أن يستمر هطول الأمطار في بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية خلال الساعات القادمة، قد تمتد مساءً وليلًا إلى بعض المناطق الغربية من المملكة.

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