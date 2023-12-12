انت الان تتابع أمطار من متوسطة إلى غزيرة على ينبع.. والمدني" يدعو إلى توخي الحيطة والحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 ديسمبر 2023, 5:25 صباحاً

شهدت محافظة ينبع فجر اليوم الثلاثاء، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ونشاط في الرياح السطحية، شملت ينبع البحر وينبع النخل والمراكز التابعة لها، ارتوت منها الأرض، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد. وتركزت الأمطار الغزيرة على بعض من المراكز والقرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب؛ فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بأن منطقة المدينة المنورة قد تشهد أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولًا وصواعق رعدية؛ حيث تشمل الحالة: (المدينة المنورة، والعيص، وخيبر، والحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، والرايس، وينبع)، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.

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