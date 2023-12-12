انت الان تتابع العقود الآجلة لخام برنت تستقر عند 76.03 دولار للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 ديسمبر 2023, 5:39 صباحاً

استقرت أسعار النفط، اليوم، قُبيل الإعلان عن قرارات مهمة بشأن سياسات أسعار الفائدة وبيانات التضخم. وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير عند 76.03 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 71.35 دولار للبرميل. وجرت تسوية كلا العقدين على ارتفاع طفيف، الإثنين، إذ ارتفع خام برنت 19 سنتاً إلى 76.03 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات إلى 71.32 دولار.

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