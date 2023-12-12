تراند اليوم : الحصيني يتوقع هطول أمطار غزيرة وحبات برد وجريان أودية اليوم على هذه المناطق!

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الـ36 ساعة القادمة.

الحالة الجوية

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": اليوم السادس من المربعانية ذروة الحالة الجوية الممطرة الخامسة لموسم 1445هـ اليوم الثلائاء 28 جماد الأول 1445هـ.

حبات برد

وأضاف: حسب النماذج العددية للطقس متوقع خلال "36" ساعة القادمة من اليوم الثلائاء 28 جماد الأول 1445هـ و حتى صباح غد الأربعاء 29 جماد الأول 1445هـ، أمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وجريان أودية على سواحل تبوك ضبا وأملج والوجه وسواحل المدينة حتى ينبع وشمال سواحل مكة حتى رابغ بالدرجة الأولى.

مكة والرياض

وأكمل:"يليها كدرجة ثانية أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية يليها كدرجة ثالثة شرق جدة حتى مكة وجنوبها، ومتوقع أن تشمل الأمطار وهي من خفيفة إلى متوسطة باقي منطقتي مكة والمدينة وسواحل الباحة عسير وأجزاء من منطقتي حائل والقصيم وأقصى غرب وشمال غرب منطقة الرياض".