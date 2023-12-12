تراند اليوم : كشف تفاصيل جديدة حول اشتعال سفينة شحن بعد تعرضها لهجوم إرهابي قرب باب المندب

صحيفة الخليج 365: قال مسؤولان دفاعيان أميركيان، إن صاروخ كروز بريا أطلق من منطقة يمنية يسيطر عليها الحوثيون أصاب ناقلة تجارية، مما تسبب في حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

باب المندب

وأفاد أحد المسؤولين، أن الهجوم على سفينة النقل "ستريندا" وقع على بعد حوالي 60 ميلا بحريا من شمال مضيق باب المندب، حسبما ذكرت "رويترز".

مكان الحادث

وأوضح أن المدمرة التابعة للبحرية الأميركية "ماسون" في مكان الحادث وتقدم المساعدة.

خسائر بشرية

وذكرت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أن السفينة "ستريندا" أبلغت عن وقوع أضرار تسببت في حريق عليها لكن لم تقع خسائر بشرية في هذا الوقت.

هجوم

وأشار البيان: "ستريندا تعرضت لهجوم من خلال ما يُعتقد أنه تم إطلاقه من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن أثناء مرورها عبر باب المندب".

الشحن الدولي

الجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي تستهدف الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.