شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الأرصاد: أمطار متباينة الشدة وضباب على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، كما تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج، ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية، تتحول تدريجيًا شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، انتشار الضباب، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة أمطارًا غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد أضم وميسان أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تبوك أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

يُتوقع أن تشهد الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تشهد العويقيلة وعرعر أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في الجوف

يُتوقع أن تشهد القريات وطبرجل أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في حائل

تشهد الشنان وبقعاء وسميراء، أمطارًا متوسطة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.