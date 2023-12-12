انت الان تتابع أثارت انتقادات في تركيا.. شاهد حقيبة الـ8 كلغ ذهب لزينة عروس وصندوق أموال بـ6 ملايين ليرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 ديسمبر 2023, 7:38 صباحاً

أحدثت هدية تَلَقّتها عروس في حفل زفافها، حالة من الجدل في تركيا؛ بسبب ضخامة قيمتها؛ حيث حصلت على حقيبة مملوءة بالذهب. وحسب وسائل إعلام محلية، قدّم العريس، وهو نجل رجل أعمال ينتمي إلى إحدى القبائل التركية، حقيبة مملوءة بالذهب للعروس؛ فيما حصل العروسان على صندوق يحتوي على مبلغ 6 ملايين ليرة، أي ما يوازي 207 آلاف دولار. والعروسان هما "إرهان أورماك" مهندس مدني ونجل رجل الأعمال محمد أورماك من قبيلة إيزول، أما العروس فهي "بورجو أوزديكر" ابنة رجل الأعمال جلال أوزديكر من عائلة أوزديكر، وحضر حفل زفافهما المئات من الأشخاص، وعلى رأسهم شيوخ القبائل الأخرى. وخلال حفل الزفاف، دخل مجموعة من الحراس الشخصيين حاملين حقيبة مملوءة بالمجوهرات تزن 8 كيلوجرامات، لترتديها العروس. ووضع أهل العروسين صندوقًا على المسرح، ليتقدم المدعوون إليه، ويضعوا هداياهم المالية، وقد صلت قيمتها مع نهاية حفل الزفاف إلى 6 ملايين ليرة تركية.

كانت هذه تفاصيل خبر أثارت انتقادات في تركيا.. شاهد حقيبة الـ8 كلغ ذهب لزينة عروس وصندوق أموال بـ6 ملايين ليرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.