"قوة سيول ينبع النخل" في فيديو.. "الجهني": سواحل مكة تدخل حيز الفرص خلال ساعات

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محمد بن مسعود - الدمام - قال الخبير المناخي العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني: إن سيولًا قوية وأمطارًا غزيرة تشهدها ينبع النخل؛ مستعرضًا مقطع فيديو يُظهر قوة السيول.

وأوضح "الجهني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "لا تزال فرص ينبع قائمة، بإذن المولى عز وجل، والساعات القادمة ستدخل سواحل منطقة مكة".

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