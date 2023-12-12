انت الان تتابع تحذير للمدخنين من الـ7 ثوانٍ.. "النمر": "التكلفة الصحية للسحبة الأولى للسيجارة" باهظة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أشار استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، إلى أن بعد ٧ ثوانٍ فقط من السحبة الأولى للسيجارة، يصل النيكوتين إلى الدماغ ويؤثر على مستقبِلات الخلايا.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مع هذا الوصول "يرتفع تركيز الدوبامين الذي يسبب الشعور الذي يبحث عنه كل مدخن"؛ مشيرًا إلى أن "المشكلة أن هذا الشعور تكلفته الصحية باهظة جدًّا".

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