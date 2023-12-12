انت الان تتابع هدف سالم الدوسري أمام الطائي الأجمل في الجولة الـ16 من دوري روشن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 ديسمبر 2023, 8:11 صباحاً

اختارت رابطة دوري روشن هدف لاعب الهلال سالم الدوسري، أجمل هدف بالجولة الـ16 بمنافسات الدوري. وأعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن عبر منصة "إكس"، عن اختيارات الفريق الفني للرابطة؛ حيث حصل هدف سالم الدوسري لاعب الهلال الذي سجله أمام الطائي، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/1) على أفضل أهداف الجولة الـ16 من منافسات الدوري واختارت الجماهير هدف الدوسري كأفضل هدف بالجولة بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 62%، والذي كان يتنافس مع هدف طارق عبدالله لاعب الطائي بذات المباراة والذي حصل على نسبة تصويت 18%. وتفوق أيضًا هدف الدوسري على هدف الكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك أمام نظيره الاتحاد، والذي حصل على نسبة تصويت 19%، في المباراة التي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (3/1).

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