"العواصف الثلجية" تتسبب في إلغاء وتأجيل 24 رحلة جوية في مطارات موسكو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 ديسمبر 2023, 8:39 صباحاً

تسببت العواصف الثلجية في روسيا، في تأجيل وإلغاء 24 رحلة جوية في مطارات العاصمة الروسية موسكو. وأفادت بيانات خدمة "جداول ياندكس" بتأخر 8 رحلات عن موعدها في مطار فنوكوفو، بالإضافة إلى إلغاء رحلتين، وفي مطار دوموديدوفو تأخرت 12 رحلة وألغيت ثلاث رحلات أخرى، وفي مطار شيريميتيفو تأخرت أربع رحلات جوية. وبحسب "روسيا اليوم" ذكر مركز الأرصاد الجوية أن من المتوقع اليوم الثلاثاء تسجيل تساقط كثيف للثلوج في موسكو مصحوب بالعواصف، في ظل 6 درجات تحت الصفر.

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