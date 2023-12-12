46 محطة توقف لحافلات جدة

دشنت شركة مواصلات جدة 46 محطة توقف لشبكة الحافلات الحالية، ضمن مشروع النقل العام في محافظة جدة الذي بدأته العام الماضي، بهدف دعم خدمة النقل بالحافلات المسارات الحالية، البالغ عددها 6 مسارات بطول 131.5 كيلومترًا.

وتتضمن محطات الحافلات المكيفة أعمدة إرشادية توضح اسم المحطة ومسار الحافلة، إلى جانب لوحات مرورية تحذيرية متوافقة مع المواصفات المرورية العالمية، بينما يتميز تصميمها بتجاوبه مع المناخ، وتفاعله مع المحيط والأماكن العامة، فضلًا عن كونه يعكس الطابع العمراني الجداوي، ويحقق الاستدامة وسهولة تشغيل المحطة وصيانتها.

وروعي في تنفيذ المشروع عدم تعارض المحطات مع خطوط الخدمات أو التأثير في الحركة المرورية، بالإضافة إلى قابليتها للتوسعة المستقبلية بحسب الحاجة، أو نقلها من موقع لآخر في حال تغيير مسارات الحافلات.

وخصصت شركة مواصلات جدة نقطتي توقف لنقل جماهير كأس العالم للأندية 2023، الذي تستضيفه محافظة جدة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، حيث تتمركز نقطة الانطلاق الأولى في حي النهضة شمال «ميداس»، بينما تنطلق الحافلات من محطتها الثانية الواقعة بالقرب من هيفاء مول، لتغطي وجهتين نحو ملعبي «الجوهرة» و«الأمير عبدالله الفيصل»، وذلك عبر رحلات ترددية من كلتا المحطتين بدءًا من الرابعة مساءً، وتتغير بحسب تغير جدولة المباريات خلال 15 و22 من الشهر نفسه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات جدة التابعة لأمانة محافظة جدة، الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، أن حجم المستفيدين من شبكة حافلات النقل العام الحالية خلال السنوات الـ5 الماضية يقدر بأكثر من 20 مليون راكب، مبيّنًا وجود 76 حافلة في الخدمة بشكل يومي، و58 نقطة توقف في جدة ضمن الشبكة الحالية للحافلات.