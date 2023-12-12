"إثارة النعرات والتعصب الرياضي" أبرزها.. "الإعلام" بلّغوا عن هذه المخالفات عبر "نفذ"

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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الإعلام عن أبرز المخالفات الإعلامية التي يمكن التبليغ عنها عبر خدمة "نفذ".

وأضافت الوزارة، أن الإعلانات المضللة، والمنشورات المسيئة، وإثارة النعرات، والتعصب الرياضي؛ مخالفات إعلامية يمكن التبليغ عنها عبر خدمة نفذ.

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