شاهد.. لوحات جمالية ومشاهد خلابة للسيول بـ "ينبع النخل" تستهوي المتنزهين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 10:06 صباحاً

شكَّلت السيول المتدفقة في أودية ينبع النخل لوحات جمالية ومناظر طبيعية، أسرت القلوب ولفتت الأنظار؛ إذ شكلت المياه الجارية مشاهد تحاكي في جمالها الأنهار الطبيعية والجداول الخلابة. واستهوت تلك الصور المتنزهين ومحبي الطبيعة وجذبت بلوحاتها الساحرة ومشاهدها الخلابة محبي البر. ووثَّق المصور رائد البليهد؛ تلك المشاهد الجمالية واللوحات الطبيعية بعدسة كاميرته الطائرة، وخصَّ بها متابعي "الخليج 365".

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