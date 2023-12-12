القبض على رئيس النادي التركي المعتدي على حَكَم مباراة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 12 ديسمبر 2023, 10:08 صباحاً

ألقت السلطات التركية، الثلاثاء، القبض على رئيس نادٍ بتهمة الاعتداء على حَكَمٍ خلال مباراة كرة قدم في الدوري الممتاز، وهي واقعةٌ تم على إثرها تعليق البطولة المحلية إلى أجل غير مسمى. وأعلنت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، "حبس 3 مشتبه بهم، من بينهم رئيس نادي أنقرة غوجو لكرة القدم، فاروق قوجة، في قضية الاعتداء على الحكم خليل أوموط ملر". وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم -في وقت سابق الثلاثاء- إيقاف جميع المسابقات المحلية إلى أجَل غير مسمى، بعد اقتحام رئيس نادي "أنقرة غوجو"، الملعب ولكمه الحكم في وجهه، عقب نهاية مباراة للفريق على ملعبه، بعد تسجيل فريق "ريز سبور" هدف التعادل. وتَطورت الأحداث سريعًا بعد اقتحام جماهير "أنقرة غوجو" الملعب واعتدائها على الحَكَم بالركل أيضًا. وقال رئيس الاتحاد، محمد بويوكيشي: إن كرة القدم التركية "تَعَرضت لضربة مخزية الليلة". كما علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الحادث عبر حسابه على موقع إكس، قائلًا إنه "لن يسمح أبدًا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

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