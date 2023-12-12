تراند اليوم : أثارت استنفار الجيش الإسرائيلي .. تفاصيل عملية سطو غامضة على شاحنة محملة بالأسلحة الأمريكية في صحراء النقب

صحيفة الخليج 365: تعرض الجيش الإسرائيلي، السبت الماضي، لعملية سطو، قام بها مجهولون، حصدوا منها ما يزيد عن 20 ألف رصاصة، عيار 5.56 ملم، لبندقية طرازM-16 أميركية الصنع، يصل معدل سعر الواحدة "تهريب" بين 3 إلى 4 دولارات، أي ما يمكن بيعه بأكثر من 60 ألف دولار.

وكانت الحمولة في صناديق تنقلها شاحنة تابعة لقاعدة "تسيليم" العسكرية في صحراء النقب، إذ وقفت الشاحنة عند إشارة مرور بعيدة عن القاعدة 4 كيلومترات تقريبا، وهناك انقضّ عليها الناهبون وسرقوا محتوياتها، وفقا لـ "العربية.نت".

وتتمتع القاعدة الإسرائيلية بوجود كاميرات للمراقبة العامة وبنى تحتية تحمي النقل العسكري إجمالا، لكن السارقين تمكنوا بسهولة من الاختفاء عن محيط "تسيليم" الموصوفة بأنها أكبر قاعدة لتدريب القوات البرية في الجيش .

واعترف الجيش الإسرائيلي أمس الأحد بالسرقة، وسمح بنشر خبرها، مع معلومات ذكرت أن قائد المنطقة الجنوبية، واسمه أمير كوهين "أمر بتشكيل فريق تحقيق خاص بالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية" للكشف عن ذيول وملابسات السطو.