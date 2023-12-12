شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" ترتفع بخدماتها الرقمية إلى 1000 خدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن العديد من المنجزات النوعية التي تحققت في سوق العمل خلال العام الجاري 2023، وذلك بمناسبة صدور إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م.

وأوضحت أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص قفز من 1,7 مليون إلى 2,3 ملايين، بينهم 361 ألف لم يسبق لهم العمل، وذلك بفضل البرامج والقرارات التي أطلقتها الوزارة، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل مناسبة.

تزايد التوطين

وأضافت أن معدل السعوديين في المهن المستهدفة بالتوطين ارتفع بشكل ملحوظ، حيث ارتفع معدل السعوديين في المهن الهندسية من 40 ألفًا إلى 70 ألفًا، والمهن المحاسبية من 42 ألفًا إلى 103 آلاف.

ولفتت إلى أن معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت بشكل كبير، حيث ارتفعت من 17% إلى 35,3%، لتتجاوز المستهدف المحدد في رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أنها تمكنت من تمكين أكثر من 100 ألف شاب وشابة خلال العام الجاري، وتحويل أسرهم من أسر محتاجة إلى أسر منتجة.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أوضحت الوزارة أن زيارات المستفيدين للفروع انخفضت بنسبة 74%، حيث انخفضت الزيارات من 53 ألف زيارة إلى 13,700 زيارة، وفي المقابل زادت الخدمات المؤتمتة من 284 خدمة إلى 1000 خدمة رقمية بنسبة 80% من إجمالي الخدمات، مشيرة إلى أنها تستهدف إطلاق 300 خدمة جديدة خلال العام المقبل 2024م.