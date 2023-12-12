هكذا رد الكلباني يرد على مغرد وصفه بـ شيخ بلاط مطبل

رد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، على مغرد وصفه بـ “شيخ بلاط”، وذلك في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.
في البداية، نشر الكلباني تغريدة قال فيها: “قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته”.
ورد عليه أحد المغردين قائلا: “شيخ بلاط مطبل”، ليرد إمام الحرم المكي بالقول: “وأنت الرقاصة”، حسب تعبيره.
وفي تغريدة أخرى نشرها اليوم الثلاثاء، قال الكلباني: “قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم”، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد فيها الموضوع نفسه.
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