شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البواسير بشكل نهائي وانت في منزلك بطريقة بسيطة وبدون أدوية واطباء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

البواسير هي عبارة عن كتل تظهر في منطقة فتحة الشرج وتكون هذه الكتل في حالة التهاب وتورم، وتتموضع في أوردة البواسير، ويمكننا القول أن البواسير هي التهابات تصيب الأوعية الدم وية المتواجدة في فتحة الشرج.

وتظهر البواسير نتيجة الإمساك أو الحمل أو عند وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي وحركة الأمعاء، ومن الممكن أن تكون البواسير داخلية ففي هذه الحالة تتموضع في أوردة البواسير الداخلية، أو أن تكون بواسير خارجية تتموضع في أوردة البواسير الخارجية.الجلوس في ماء دافئ لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة يوميًا، فالماء الدافئ يقلل من الحكة والتهيج في المنطقة، وبعد الانتهاء يجب تجفيف المنطقة بلطف لتجنب تهيجها. استخدام زيت جوز الهند والذي يساهم في تقليل التهيج والتورم، بالإضافة إلى أنه يمنح الحك المستمر.

الصبار له فوائد كثيرة فهو يعتبر كمضاد للالتهابات ويساعد على التئام الجروح، ويفيد في علاج البواسير حيث أنه يعمل على التقليل من الحكة والتورم عندما يتم وضعه على فتحة الشرج، بشرط أن يتم تنظيف وتجفيف المنطقة قبل استخدام الصبار حتى لا يسبب أعراض عكسية.

آ استخدام أكياس الثلج والتي تخفف من الألم والالتهابات، وتعمل على تخدير الألم وتقليل التورم، ويتم استخدام هذه الأكياس عن طريق لف الثلج بواسطة منشفة صغيرة ثم توضع على الجلد، لأن وضع الثلج على الجلد بشكل مباشر يؤدي إلى إتلافه، وتترك المنشفة لمدة خمسة عشر دقيقة.

آ قشر السيلليوم والتي تعمل على زيادة الألياف في الجسم وبالتالي تخفف من البراز وتجعله لينًا ليتم تمريره بكل سهولة، حيث أن البراز القاسي والذي يخرج بصعوبة يؤدي إلى تفاقم مشكلة البواسير ويسبب الألم الحاد. أسوأ العلاجات المنزلية للبواسير إن هناك بعض العلاجات المنزلية الشائعة لعلاج البواسير وتستخدم كثيرًا من قِبل العديد من الأشخاص ولكن في الحقيقة هذه العلاجات هي من أسوأ العلاجات المنزلية للبواسير، وينصح الدكتور ليبمان تجنب هذه الطرق لعلاج البواسير وتتجلى في:

استخدام خل التفاح حيث أن بعض المرضى يقولون أن خل التفاح يساهم في علاج البواسير وتوفير الراحة ولكن الدكتور ليبمان يقول: “لا أوصي باستخدام هذا العلاج لأنه قد يحرق الجلد مع الإفراط في الاستخدام ويؤدي إلى تفاقم المشاكل”. زيت شجرة الشاي الذي يحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات والتي تعمل على تخفيف التورم والحكة في منطقة فتحة الشرج والتي تكون ناتجة عن البواسير، ولكن هناك بعض الدراسات صرحت أن هناك مادة هلامية تم صنعها من زيت شجرة الشاي وتعمل على تقليل أعراض البواسير ولكن هذه الدراسات ليست مؤكدة، لهذا الدكتور ليبمان ينصح بعدم تجربة هذه الطريقة لأن الدراسات غير كافية وليست مؤكدة.آ

يجب أن يتوخى الناس الحذر عند استخدام بندق الساحرة وخاصة عند استخدامه بشكل مباشر على البواسير الخارجية، حيث أنه من الممكن أن يسبب أعراض معاكسة وبالتالي يعمل على تفاقمها، لهذا فهو علاج غير مضمون لإدراجه مع العلاجات التي تعمل على معالجة البواسير حيث أن هناك بعض الأشخاص يضعون القليل من بندق الساحرة على كرة قطنية ويتم غمسها على البواسير، مع العلم أن بندق الساحرة هو مادة قابضة تعمل على تقليص الأنسجة، وتحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، والمتعارف عليه أن بندق الساحرة يستخدم كمضاد للالتهابات.

آ مرهم لعلاج البواسير إن هناك كريمات ومراهم تستخدم لعلاج البواسير فمنها لا يحتاج إلى وصفة طبية وهي التي تحتوي على هيدروكورتيزون التي تعمل على تخفيف الألم والتورم، وإن العقاقير غير الستيرويدية التي تعمل كمضاد التهابات تستخدم أيضًا لعلاج البواسير مثل الإيبوبروفين،

آ وأيضًا مرهم الأسيتامينوفين مفيد لعلاج البواسير، وإن هذه المراهم يوصي باستخدامها الأطباء لمدة أسبوع، ولكن عندما تستمر الأعراض لأكثر من أسبوع فبهذه الحالة يجب أن يتم استشارة الطبيب، ويجب أن لا تزيد مدة استخدام هذه المراهم أكثر من أسبوع وخاصة المراهم التي تحتوي على الهيدروكورتيزون لأنها تعمل على إضعاف الجلد، وأحيانًا ممكن أن تظهر أعراض عند استخدام هذه الكريمات مثل الطفح الجلدي أو جفاف الجلد.

الإجراءات الطبية التي تعمل على إزالة البواسير إذا لم يتم القضاء والتخلص على البواسير وتخفيف ألمها بالطرق المنزلية التي تم ذكرها سابقًا في هذا المقال فيجب اللجوء إلى الطبيب لاتباع الإجراء المناسب، ومن هذه الإجراءات الطبية:

استئصال البواسير في حال كانت بواسير خارجية ويتم ذلك عن طريق إعطاء المريض حقنة مخدر موضعي لتخدير المنطقة ثم القيام باستئصالها.

أما في حال كانت البواسير داخلية فيتم اتباع طريقة ربط الشريط المطاطي، وهي طريقة يقوم الطبيب فيها بوضع شريط مطاطي حول قاعدة البواسير ويتم إجراؤه عندما يتم الفحص باستخدام منظار لتصوير البواسير ثم يعمل هذا الشريط المطاطي بقطع إمداد الدم عن البواسير، فينتج عنه انكماش البواسير ومن ثم سقوطها في مدة أقصاها أسبوع.

العلاج بالتصليب ويتم عن طريق حقن مادة كيميائية في الأوعية الدموية في منطقة فتحة الشرج، وتقوم هذه المادة بتكوين نسيج ندبي يعمل على تقليص البواسير.

المصدر : ويب طب