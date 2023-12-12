شكرا لقرائتكم خبر عن علامات شائعة تظهر على الوجه تشير إلى الإصابة بالسرطان.. لا تتجاهلها إطلاقاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشف موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أن هناك أعراض للسرطان "من المرجح أن تتجاهلها النساء" وتظهر على الوجه.

وأشار إلى أن بعض مرضى سرطان الرئة أوضحوا أنهم لاحظوا انتفاخا أو تورما أو احمرارا في الوجه والتفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، ما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه".

وتعد هذه التغييرات "علامة شائعة" لسرطان الرئة ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان والأورام السرطانية، على سبيل المثال، هي أورام الغدد الصم العصبية التي تنمو بشكل خاص في خلايا الغدد الصم العصبية وهذه هي المسؤولة عن نقل الإشارات من خلال إفراز الهرمونات لمساعدة الجسم على أداء وظائفه.

وتشير الأبحاث إلى أن احمرار الوجه هو نتيجة لمتلازمة شبيهة بالقلب، والتي تحدث بسبب إفراز الكثير من المواد الشبيهة بالهرمونات في الدم، ومن المعروف أيضا أن سرطان الخلايا الحرشفية، وهو سرطان يصيب الجلد، يغير مظهر الوجه.

وعندما يتسبب سرطان الرئة في انتفاخ الوجه، يحدث هذا بشكل عام لأن الورم يضغط على الوريد الممتد من الرأس إلى القلب.

ويؤدي هذا الانسداد إلى إبطاء التدفق من وإلى الرأس، ما يتسبب في حدوث تورم حول الرقبة والوجه وقد أظهر البحث في التأثير النفسي لهذه التغييرات أن لها تأثيرا كبيرا.