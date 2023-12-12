شكرا لمتابعة خبر عن عبدالفتاح مشاط: نهدف لتسهيل الحج والعمرة بمساعدة 40 قطاع .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد نائب وزير الحج والعمرة دكتور عبدالفتاح مشاط ان المملكة تسعى لجعل أداء مناسك الحج والعمرة أسهل على ضيوف الرحمن، وجعلها رحلة لا تنسى.

وتابع مشاط أنه في فترة الحج لا تعمل الوزارة وحدها، ولكن تعمل بمساعدة 40 قطاع آخر، بين القطاعات الحكومية والخاصة، والمنظمات الغير ربحية، يعملون معًا بتناغم، لتقديم أفضل خدمة.

وأضاف أنه كان هناك تعاون بين وزارة الحج وهيئة الطيران، بمساعدة مع مطارات المدينة وجدة، من أجل توصيل حقائب الحاج من الباب إلى الباب، دون الاضطرار إلى حملهم داخل المطار.

وأردف أنه تم نقل أكثر من نصف مليون حقيبة في السنة الماضية، مؤكدًا أن هناك سعي لنقل معظم الحقائب العام القادم.