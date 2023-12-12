شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تحتل المركز الأول بين مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة السياحة أن المملكة أصبحت تحتل المركز الأول بين دول مجموعة العشرين من حيث نسبة نمو عدد السياح الدوليين.

وشهدت المملكة زيادة بنسبة 50% في أعداد السياح الدوليين، وذلك خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، أي قبل جائحة “كوفيد-19”.

وأبان وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح، وهو ما يمثل 40% من العدد المستهدف للقطاع السياحي، كما يعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.

وأكد وزير السياحة خلال جلسة حوارية عقدت في أكتوبر الماضي، بعنوان “رؤيا لصناعة النمو” ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار أن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019م إلى 10% بحلول 2030، والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.