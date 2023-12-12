شكرا لمتابعة خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يوضح الأموال والمواد التي يجب الإفصاح عنها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي، لجمهور كأس العالم للأندية، الأموال والمواد التي يجب الإفصاح عنها خلال السفر.

وقال المطار، أنها تتضمن: المبالغ المالية ما يزيد قيمتها عن 60 ألف ريال، أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 25 سيجار، سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى البضائع بكميات تجارية، المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال (جديدة أو مستعملة)، والمعادن الثمينة.