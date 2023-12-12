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شكرا لمتابعة خبر عن شاهر السرحاني : إياك أن تتزوج من بيت لا تهاب نساءه الرجال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وجه مشهور مواقع التواصل شاهر السرحاني، نصيحة مهمة للرجال المقبلين على الزواج لإنشاء بيت أسري مستقر دون خلافات .
وقال السرحاني في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” إياك أن تتزوج من بيت لا تهاب نساءه الرجال، ولاتتزوج من بيت نساءه قليلات المكوث فيه وكثيرات الخروج منه.”
وأضاف:” المرأة التي تلبس حجابها ولا ترفع صوتها ولا تهتز في مشيتها ولا تزيغ عيناها وتمشي باستحياء لا يقربها الرجال إلا خاطبين .”