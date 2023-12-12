اخبار السعوديه

شاهر السرحاني : إياك أن تتزوج من بيت لا تهاب نساءه الرجال .. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن شاهر السرحاني : إياك أن تتزوج من بيت لا تهاب نساءه الرجال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه مشهور مواقع التواصل شاهر السرحاني، نصيحة مهمة للرجال المقبلين على الزواج لإنشاء بيت أسري مستقر دون خلافات .

وقال السرحاني في مقطع فيديو ظهر من خلاله:” إياك أن تتزوج من بيت لا تهاب نساءه الرجال، ولاتتزوج من بيت نساءه قليلات المكوث فيه وكثيرات الخروج منه.”

وأضاف:” المرأة التي تلبس حجابها ولا ترفع صوتها ولا تهتز في مشيتها ولا تزيغ عيناها وتمشي باستحياء لا يقربها الرجال إلا خاطبين .”

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا