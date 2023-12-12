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تحضير القهوة السعودية يستوقف الأجانب في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استوقف تحضير القهوة السعودية الزوار الأجانب في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد

وأعجب الأجانب بطريقة تحضير القهوة السعودية، حيث بدوا مندمجين ومنبهرين أثناء تحضيرها فيما قام الكثير منهم بتصوير وتوثيق لحظة تحضير القهوة في الصياهد.

وظهر رجل وهو يحضر القهوة السعودية ويشرح للأجانب خطوات تحضيرها تدريجيا، واستهوى الأمر، الأجانب خلال تواجدهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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