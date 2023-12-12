شكرا لمتابعة خبر عن تحضير القهوة السعودية يستوقف الأجانب في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استوقف تحضير القهوة السعودية الزوار الأجانب في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد

وأعجب الأجانب بطريقة تحضير القهوة السعودية، حيث بدوا مندمجين ومنبهرين أثناء تحضيرها فيما قام الكثير منهم بتصوير وتوثيق لحظة تحضير القهوة في الصياهد.

وظهر رجل وهو يحضر القهوة السعودية ويشرح للأجانب خطوات تحضيرها تدريجيا، واستهوى الأمر، الأجانب خلال تواجدهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد.