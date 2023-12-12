شكرا لمتابعة خبر عن سعودية تروي تجربتها في ممارسة الطيران الشراعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة سعودية عن عشقها للتحليق فوق سماء المملكة بعالم رياضة الطيران الشراعي، على الرغم من تخصصها الأكاديمي كعضو هيئة تدريس في جامعة جازان في قسم “رياض الأطفال”.

وفي هذا الشأن قالت الكابتن نهال الهلال: أحببتُ رياضة الطيران لأنها تمثّل جزءا كبيرا من شخصيتي بالحرية والاكتشاف وحب المغامرة، ولكونها رياضة مميزة لا يُقبل عليها إلا الشغوفون بها والمتميزون، وتعلّمت من هذه الرياضة الاتزان الانفعالي والتروّي والجرأة وعدم التردد والشجاعة في مواجهة المواقف الحياتية.

وأكدت أن أهم المهارات التي يتمتع بها الكابتن طيار: هي القدرة على التعلم، والتحكّم الأرضي بالجناح، والقدرة على اتخاذ القرار، والتحكم أثناء الطيران، ومهارة الهبوط بسلام.

وأشارت إلى أهم العقبات التي تواجهها خلال ممارسة هوايتها في الطيران الشراعي: السفر من مقرّ سكني إلى جبل هادا من محايل عسير، وعدم توفّر المواصلات للصعود إلى أعلى الجبل لمنطقة الإقلاع، وقلة الأماكن المهيأة لممارسة هذه الرياضة في السعودية.

وأفادت بأن مدة التدريب للممارسة هذه الرياضة تكون على حسب مهارة المتدرب من بين أسبوعين إلى شهر تقريبا، مؤكدة أنها تغلبت على المخاوف خلال التدريب وعززت من ثقتها بنفسها وقدراتها، واتبعت قواعد السلامة في الطيران، وبالتالي نجحت في تعدي مرحلة التدريب.