تراند اليوم : الكلباني يرد على مغرد وصفه بـ "شيخ بلاط مطبل": "وأنت الرقاصة "

صحيفة الخليج 365 : رد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، الإثنين،على مغرد وصفه بشيخ "بلاط مطبل".

ونشر الكلباني في البداية تغريدة قال فيها: "قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته".