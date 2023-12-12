تراند اليوم : الكلباني يرد على مغرد وصفه بـ "شيخ بلاط مطبل": "وأنت الرقاصة "

صحيفة الخليج 365 : رد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، الإثنين،على مغرد وصفه بشيخ "بلاط مطبل".
ونشر الكلباني في البداية تغريدة قال فيها: "قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته".
مطبل ورقاصة
ورد عليه أحد المغردين قائلا: "شيخ بلاط مطبل"، ليجيب إمام الحرم المكي بالقول: "وأنت الرقاصة"، حسب تعبيره.
كما نشر الكلباني اليوم الثلاثاء تغريدة أخرى قال فيها: "قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم"، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد فيها الموضوع نفسه.