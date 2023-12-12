اخبار السعوديه

تراند اليوم : الكلباني يرد على مغرد وصفه بـ "شيخ بلاط مطبل": "وأنت الرقاصة "

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365 : رد إمام الحرم المكي السابق، الشيخ عادل الكلباني، الإثنين،على مغرد وصفه بشيخ "بلاط مطبل".

ونشر الكلباني في البداية تغريدة قال فيها: "قيل لابن المقفَّع: من أدَّبك؟ قال: نفسي. إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإن رأيت قبيحا أبيته".

مطبل ورقاصة

ورد عليه أحد المغردين قائلا: "شيخ بلاط مطبل"، ليجيب إمام الحرم المكي بالقول: "وأنت الرقاصة"، حسب تعبيره.

كما نشر الكلباني اليوم الثلاثاء تغريدة أخرى قال فيها: "قال ابن شُبْرُمَة: من بالغَ في الخُصومة أثِم، ومَن قصَّر فيها خُصم"، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد فيها الموضوع نفسه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا