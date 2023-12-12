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تراند اليوم : شاهد:فيديو متداول لرجل يهدد بالطلاق بعد تقديم والد غازي الذيابي مبلغ 50 ألف عانية بمناسبة مولوده

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو والد مشهور السناب شات غازي الذيابي يقدم عانية 50 ألف ريال بمناسبة قدوم مولود جديد لإحدى القبائل.

وقال والد غازي الذيابي : "حنا جايين نبارك على مولدكم الجديد الله ينبته نبات حسن ويجعله من حفظة القرآن" وبهذه المناسبة أخبرهم بأنه يقدم لهم عانية 50 ألف ريال .

ورد والد المولود على والد الذيابي قائلا: "الدراهم علي الطلاق ما آخذها علي الطلاق ما تجيني" لينشب نقاش بين القبيلتين.

وتدخل غازي الذيابي ليحل الموقف ويعلن أن العانية 50 ألف منه هو .

MO Nasa

MO Nasa

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