تراند اليوم : شاهد:فيديو متداول لرجل يهدد بالطلاق بعد تقديم والد غازي الذيابي مبلغ 50 ألف عانية بمناسبة مولوده

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو والد مشهور السناب شات غازي الذيابي يقدم عانية 50 ألف ريال بمناسبة قدوم مولود جديد لإحدى القبائل.

وقال والد غازي الذيابي : "حنا جايين نبارك على مولدكم الجديد الله ينبته نبات حسن ويجعله من حفظة القرآن" وبهذه المناسبة أخبرهم بأنه يقدم لهم عانية 50 ألف ريال .

ورد والد المولود على والد الذيابي قائلا: "الدراهم علي الطلاق ما آخذها علي الطلاق ما تجيني" لينشب نقاش بين القبيلتين.