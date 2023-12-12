تراند اليوم : بالفيديو .. وزير التعليم يوجه مديري المدارس برفع مستوى مادتين أكثر من غيرهما في المدارس

صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لقاء وزير التعليم يوسف البنيان بمديري المدارس لتطوير العمل التعليمي في المدارس بالمملكة.

وتضمن اللقاء توجيه وزير التعليم للمديرين برفع مستوى المهارات في التعليم ، خاصة مادتي الرياضيات واللغة العربية لتعلقهما بجميع العلوم، وكذلك الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية.

وأكد وزير التعليم على أهمية تحفيز العمل بالمدرسة بمنظومة التكامل لتحقيق تمكين المدرسة ، والعمل بالشراكة مع إدارات التعليم وإعادة تشكيل العلاقة مع الإشراف التربوي لتمكين مدير المدرسة، والعمل بالشراكة مع الأسرة كونها المنطلق الأول.