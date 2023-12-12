تراند اليوم : بالفيديو .. وزير التعليم يوجه مديري المدارس برفع مستوى مادتين أكثر من غيرهما في المدارس

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صحيفة الخليج 365 : وثق مقطع فيديو لقاء وزير التعليم يوسف البنيان بمديري المدارس لتطوير العمل التعليمي في المدارس بالمملكة.
وتضمن اللقاء توجيه وزير التعليم للمديرين برفع مستوى المهارات في التعليم ، خاصة مادتي الرياضيات واللغة العربية لتعلقهما بجميع العلوم، وكذلك الاهتمام بالأنشطة الصفية واللاصفية.
وأكد وزير التعليم على أهمية تحفيز العمل بالمدرسة بمنظومة التكامل لتحقيق تمكين المدرسة ، والعمل بالشراكة مع إدارات التعليم وإعادة تشكيل العلاقة مع الإشراف التربوي لتمكين مدير المدرسة، والعمل بالشراكة مع الأسرة كونها المنطلق الأول.
وأعلن وزير التعليم عن إعطاء صلاحيات لمدير المدرسة وزيادة المبادرات النوعية والتي تدعم المدارس ذات الأداء الأقل، وتطوير بيئة التعلم، مشيرا إلى أن ذلك اللقاء سيكون سنويا للوزارة مع مديري المدارس.