تراند اليوم : بالفيديو.. محامي يكشف عقوبة المتسببين في وفاة شخص بعد تصادمهما عمدا أثناء القيادة

صحيفة الخليج 365 : كشف المحامي محمد البيز عن عقوبة المتسببين في وفاة شخص بعد تصادمهما عمدا أثناء القيادة.

وقال البيز خلال مداخلة بقناة العربية، إن هذه القضية تسمى التعدي والتفريق وليس القتل العمد التي تستوجب عقوبة القتل قصاصا.

وأشار إلى أن العقوبة المتوقعة لهذه الحالة، هي السجن بما لايزيد عن 4 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 200 ألف ريال.

يذكر أن نيابة الاعتداء على الأشخاص، أنهت تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بالتسبب في وفاة شخص بالتصادم عمداً في ما بينهما.